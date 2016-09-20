Минометный обстрел бойцами РПК турецкой военной базы 5 сентября 2016
опубликовано phenom в Втр, 20/09/2016 - 16:45 Новость: тема
:: phenom ::
Автор (или псевдоним)
p h e n o m
О себе
"...как видите, Холмс, я не хуже Вас строю логические выводы... "
*** Я верю женщинам. Люблю вкусные наркотики.
★ Syria HD ★ на
Террористы из РПК обстреливают наших турецких друзей
В свете последних веяний руководства России, данное видео должно иметь такое название: "Террористы из РПК обстреливают наших турецких друзей".
Хехе )
Хехе )
Эрдоган попоросил прощения у
Эрдоган попоросил прощения у Путина, но забыл извиниться перед народом. Так что это друзья руководства России.
Целый миномет притащили
Целый миномет притащили
Отправить комментарий