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Минометный обстрел бойцами РПК турецкой военной базы 5 сентября 2016

опубликовано phenom в Втр, 20/09/2016 - 16:45 Новость: тема тэги гео


обстрел бойцами РПК турецкой военной базы 5 сентября 2016-0-01-54-311.jpg

Mortar attack by PKK freedom fighters, the Turkish military base on 5 September 2016

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Террористы из РПК обстреливают наших турецких друзей

опубликовано Гость (не проверено) в Пт, 16/09/2016 - 12:12

В свете последних веяний руководства России, данное видео должно иметь такое название: "Террористы из РПК обстреливают наших турецких друзей".

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Хехе )

опубликовано phenom в Пт, 16/09/2016 - 21:25

Хехе )

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Эрдоган попоросил прощения у

опубликовано Гость (не проверено) в Вс, 18/09/2016 - 14:24

Эрдоган попоросил прощения у Путина, но забыл извиниться перед народом. Так что это друзья руководства России.

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Целый миномет притащили

опубликовано Гость (не проверено) в Вс, 18/09/2016 - 10:26

Целый миномет притащили

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Автор (или псевдоним)
p h e n o m

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