Кучма считает, что Германия и Франция ответственна за события в Украине
опубликовано Nvb2003 в Пт, 16/09/2016 - 13:44 Новость: тема
:: Nvb2003 ::
Автор (или псевдоним)
Vladimir
О себе
корреспондент "Анна-ньюз"
|
|
|
Мы в соцсетях
|
Кучма считает, что Германия и Франция ответственна за события в Украине
опубликовано Nvb2003 в Пт, 16/09/2016 - 13:44 Новость: тема
:: Nvb2003 ::
Автор (или псевдоним)
О себе
корреспондент "Анна-ньюз"
|
Комментируем:
Пишем в блогах:
Сейчас на сайте 1 пользователь и 645 гостей.
Пользователи на сайте
Отправить комментарий