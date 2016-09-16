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Кучма считает, что Германия и Франция ответственна за события в Украине

опубликовано Nvb2003 в Пт, 16/09/2016 - 13:44 Новость: тема тэги гео
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Экс-президент Леонид Кучма, который является представителем Украины в трехсторонней контактной группе по разрешению конфликта на востоке Украины, считает, что Европа должна нести ответственность за события в Украине, связанные с противостоянием последних лет. Об этом он заявил в интервью украинскому телеканалу.
"Главными представителями "нормандской четверки" являются Германия и Франция. Люди, которые принимали решения, отвечают за эти решения. Если эти решения не выполняются в той мере, в которой записаны в протокол, в первую очередь номер два, они пусть на себя берут вину, не на трехстороннюю контактную группу, которая занимается контактами, а не принятием каких-то решений" – сказал он.
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корреспондент "Анна-ньюз"