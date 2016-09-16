Львов продолжает попытки гадить в других городах: Николаев отказался принимать отходы бандеровцев

Мэр Николаева Александр Сенкевич отменил свое распоряжение, подписанное 10 сентября 2016, о приеме мусора из Львова на городском полигоне.

Об этом он заявил сегодня, 16 сентября, во время заседания внеочередной сессии горсовета.

«Вчера утром, понимая общественный резонанс и непонимание действий городского головы депутатским корпусом, я своим решением отменил распоряжение. Считаю, что сегодня с вами как представителями общины, я должен принять новое решение», — заявил Сенкевич.

Напомним, ранее сообщалось, что Николаев временно приостановил прием твердых бытовых отходов из Львова из-за протестов жителей города. На сегодня была назначена внеочередная сессия городского совета, посвященная этому вопросу.