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Львов продолжает попытки гадить в других городах: Николаев отказался принимать отходы бандеровцев

опубликовано vinodelov в Пт, 16/09/2016 - 13:54 Новость: тема тэги гео
Львов

Мэр Николаева Александр Сенкевич отменил свое распоряжение, подписанное 10 сентября 2016, о приеме мусора из Львова на городском полигоне.

Об этом он заявил сегодня, 16 сентября, во время заседания внеочередной сессии горсовета.

«Вчера утром, понимая общественный резонанс и непонимание действий городского головы депутатским корпусом, я своим решением отменил распоряжение. Считаю, что сегодня с вами как представителями общины, я должен принять новое решение», — заявил Сенкевич.

Напомним, ранее сообщалось, что Николаев временно приостановил прием твердых бытовых отходов из Львова из-за протестов жителей города. На сегодня была назначена внеочередная сессия городского совета, посвященная этому вопросу.

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