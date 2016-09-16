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Главная Украинские пограничники говорят о провале проекта «Стена» на границе с РФ опубликовано Nvb2003 в Пт, 16/09/2016 - 14:02 Новость: тема тэги гео Как и следовало ожидать, проект экс-премьера Украины Арсения Яценюка, по обустройству украинско-российской границы, названный «Стена», благополучно терпит крах. Украинские СМИ уже неоднократно писали о финансовых злоупотреблениях, связанных с выделяемыми на этот проект средствами. А сегодня уже и сами пограничники пожаловались на отсутствие возможности продолжать работы по укреплению границ незалежной.

Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян сообщил, что на сегодняшний день выполнено лишь 12% работ по обустройству украинско-российской границы, хотя сам проект «Стена», начатый в 2014 году, должен был завершиться к 2017 году.

Согласно данным по инженерно-техническому обустройству украинско-российского участка границы в восточных областях страны, сейчас в рамках выделенного финансирования в Харьковской области обустроено 47% украинско-российской границы, в Черниговской ― 46%. В Госпогранслужбе жалуются на недостаточное финансирование.

«Украина впервые в новейшей истории взялась за инженерно-техническое обустройство российско-украинской границы и построение эффективной системы мониторинга. Актуальность этого проекта как-то даже неудобно обсуждать. На данный момент есть проблемы с его финансированием, соответственно ― со сроками и объемами выполненных работ», ― сообщил Слободян.

Напомним, проект «Стена» на границе с Россией в 2014 году предложил премьер-министр Арсений Яценюк. В июне того же года Кабмин одобрил проект, чья стоимость составляет около 150 миллионов долларов. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее