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В Ровенской области — массовые беспорядки янтарокопачей с полицией

опубликовано vinodelov в Пт, 16/09/2016 - 14:11 Новость: тема тэги гео
Ровенские бандиты

Вчера и сегодня ночью на Ровенщине зафиксированы массовые столкновения янтарокопачей с правоохранителями. О данном факте сообщили в отделе коммуникации полиции Ровенской области.

Вчера правоохранители по вызову прибыли в урочище «Азалия» недалеко от поселка Клесов Сарненского района. Их окружило более 200 мужчин в масках и с палками в руках. Они требовали оставить северные районы области и угрожали иначе прибегнуть к радикальным действиям.

После того, как работники полиции вызвали подкрепление, мужчины в масках начали крушить служебное авто, а несколько человек призвали сжечь машину. Толпу удалось разогнать после прибытия помощи.

По факту массовых беспорядков открыто уголовное производство по части 1 статьи 294 Уголовного кодекса Украины. Такие действия наказываются лишением свободы сроком до восьми лет.

А около трех часов ночи в селе Тынное Сарненского района почти пятьдесят человек в балаклавах и камуфлированной одежде, вооруженные деревянными битами, камнями, палками заблокировали дорогу и оказывали сопротивление сотрудникам правоохранительных органов. Правоохранителям удалось задержать 25-летнего провокатора, который пытался нанести телесные повреждения одному из спецназовцев.

В результате противоправных действий злоумышленников поврежден служебный автомобиль полиции.

По факту сопротивления и угрозы применения насилия работнику полиции открыто уголовное производство по части 2 статьи 342 и части 1 статьи 345 Уголовного кодекса Украины.

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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