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Главная По местам боевой Славы Героев ВОВ и наших дней опубликовано Nvb2003 в Пт, 16/09/2016 - 14:12

Аудио&Видео: тема: география: организации: содержание: рубрики: Сегодня съемочная группа интернет-канала Анна-Ньюс посетила места боевой славы. Подвиги наших дедов в Великой Отечественной Войне и сегодня вдохновляют жителей Донбасса на защиту родного края от нацистов и преступного режима украинской власти. Также наши корреспонденты побывали на передовых позициях ополчения на линии соприкосновения и пообщались с бойцами. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее