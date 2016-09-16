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По местам боевой Славы Героев ВОВ и наших дней

опубликовано Nvb2003 в Пт, 16/09/2016 - 14:12
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Сегодня съемочная группа интернет-канала Анна-Ньюс посетила места боевой славы. Подвиги наших дедов в Великой Отечественной Войне и сегодня вдохновляют жителей Донбасса на защиту родного края от нацистов и преступного режима украинской власти. Также наши корреспонденты побывали на передовых позициях ополчения на линии соприкосновения и пообщались с бойцами.
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:: Nvb2003 ::

Автор (или псевдоним)
Vladimir

О себе

корреспондент "Анна-ньюз"