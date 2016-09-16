Житель Волыни устроил стрельбу в тернопольском баре

О стрельбе в одном из развлекательных заведений на Подволочискоq трассе сообщили в Тернопольском отделении полиции ночью пятнадцатого сентября. Правоохранители сразу выехали на место происшествия.

В ходе следственно-оперативных действий оказалось, что за несколько минут до приезда полицейских в заведении отдыхала и употребляла спиртное компания из четырех человек. Один из посетителей встал из-за стола и вынул пистолет. Он пять раз выстрелил в воздух.

Однако один из сотрудников заведения не растерялся и смог выбить оружие из рук злоумышленника. Опасный хулиган набросился на мужчину и началась драка.

Неизвестного доставили в райотдел, где его допросили и установили личность. Хулиганом оказался сорокашестилетний житель Волынской области.

Правоохранителям удалось отыскать и изъять пистолет, патроны и стреляные гильзы. Оружие оказалось для стрельбы резиновыми пулями. Сначала дебошир отрицал, что это его пистолет, но позже признался и показал действительное разрешение на оружие.

Злоумышленнику грозит уголовная ответственность. По факту преступления открыто производство по статье 296 УК Украины — хулиганство, сообщают в секторе коммуникации ГУНП Тернопольской области.