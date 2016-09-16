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Главная Херсонская область стремительно движется по пути ДНР и ЛНР опубликовано Nvb2003 в Пт, 16/09/2016 - 14:35 Новость: тема тэги гео

Херсонская область стремительно движется по пути ДНР и ЛНР. События, катализатором которых стало скоропостижное свержение ставленника Порошенко, только начали разворачиваться. Но общая картина свидетельствует о появлении у правительства Украины весьма серьезных проблем.

Государственный переворот на Украине стал крупнейшим событием в новейшей истории страны. Последствия его будут проявляться еще долгие годы, причем исключительно общим снижением макроэкономических показателей дело не ограничится.

С образованием ЛНР и ДНР стало понятно, что центробежные настроения в Украине достаточно сильны, несмотря на продвигаемую киевскими властями идею национального государства. Если у Крыма были все основания и возможности беспрепятственно выйти из состава Украины, то Донецк и Луганск четко осознавали, что отмежеваться от новой Украины мановением пера у них не получится. История показала, что это не остановило руководство самопровозглашенных республик.

Сомнений в том, что двумя самопровозглашенными республиками дело не закончится, не возникало. Вопрос был только в том, какая область задумается о самостоятельности раньше других.

Отчасти этому способствовали местные этнические или экономические особенности, но видную роль сыграла и практически феодальная политика, проводимая действующим президентом Украины. Назначенцы Порошенко зачастую не только не были знакомы с местными условиями, но и вообще не планировали развивать или хотя бы приводить в порядок вверенные им территории.

Один из этих ставленников лишился своего кресла неделю назад, когда депутаты Херсонской области проголосовали за отставку главы областного совета Андрея Путилова.

Этот гражданин не отличался особенным рвением на государственной должности, зато отметился хищениями из бюджета, что для людей Порошенко стало своеобразным правилом политики управления. Естественно, покидать удобную кормушку без воли на то самого Киева Путилов не захотел. Собственно, даже заседание, на котором депутаты проголосовали за отставку Путилова, проходило под угрозой взрыва. Во время заседания поступил анонимный звонок о заложенной в здании бомбе.

Но если депутаты, единогласно проголосовав против Путилова, действовали по вполне понятным демократическим схемам, то официальный Киев, узнав о «свержении режима», принялся решать вопрос альтернативными методами.

На усиление позиций Путилова в область направлен небезызвестный Илья Кива, который уже занимал должность заместителя начальника УМВД в Херсонской области.

На сегодняшний день в области и без Кивы происходят похищения неугодных властям людей. Депутаты вынуждены усилить меры безопасности, фактически перейдя к самообороне. Защитники правопорядка бездействуют, зато активизировались криминальные элементы, с которыми водил тесное знакомство бывший глава областного совета.

Прибывающий в Херсон Кива тоже прославлен тесным сотрудничеством с организованной преступностью и обладает связями в рядах ветеранов АТО, а, следовательно, о политическом урегулировании ситуации Киев даже не задумывается.

Все это могло бы стать лишь эпизодом в борьбе за уютное кресло, но помимо власть предержащих страдает и простое население.

Херсонская область является буферной зоной между российским Крымом и Украиной. Именно сюда украинские власти время от времени подгоняют эшелоны с военной техникой, чтобы продемонстрировать готовность вернуть «сбежавший» полуостров. Именно здесь действуют «крымские татары», поставившие себе цель максимально осложнить отношения с населением Крыма. Именно тут орудуют банды, ответственные за подрыв вышек ЛЭП, который вылился в оперативное создание энергомоста через Керченский пролив. Продуктовая блокада Крыма, контроль над пограничными перевозками — это все Херсонская область. Здесь же, по неподтвержденным данным, набирается сил украинский филиал ИГИЛ.

Во время последнего этапа борьбы Путилова за свое кресло в области возросло количество насильственных преступлений, и это неспроста. Народ старательно запугивают, чтобы он не пытался оказать поддержку выступившим в его интересах депутатам. Причину этого озвучил на съезде Всеукраинского Союза ветеранов так называемой антитеррористической операции в Донбассе сам Илья Кива: «В Херсонской области сложилась взрывоопасная ситуация — ее население хочет в Россию!»

Неизвестно точно, хочет ли население Херсонской области присоединяться к России. Или же их устроит существование в качестве самопровозглашенной Херсонской Республики. Но в составе Украины перспективы у области не самые радужные. Украинская власть умудрилась ухудшить даже экологическую ситуацию в области. Закрытие крымского канала привело к заболачиванию дельты Днепра, сокращению посевных площадей и повышению риска инфекционных заболеваний.

В таких условиях депутаты, сместившие вороватого главу местного совета, неизбежно будут пользоваться поддержкой народа, что может привести к развитию ситуации, сходной с той, которую можно было наблюдать на заре возникновения ЛНР и ДНР.

Источник Прогноз о том, что через десять лет от Украины останется один Киев начинает сбываться.Херсонская область стремительно движется по пути ДНР и ЛНР. События, катализатором которых стало скоропостижное свержение ставленника Порошенко, только начали разворачиваться. Но общая картина свидетельствует о появлении у правительства Украины весьма серьезных проблем.Государственный переворот на Украине стал крупнейшим событием в новейшей истории страны. Последствия его будут проявляться еще долгие годы, причем исключительно общим снижением макроэкономических показателей дело не ограничится.С образованием ЛНР и ДНР стало понятно, что центробежные настроения в Украине достаточно сильны, несмотря на продвигаемую киевскими властями идею национального государства. Если у Крыма были все основания и возможности беспрепятственно выйти из состава Украины, то Донецк и Луганск четко осознавали, что отмежеваться от новой Украины мановением пера у них не получится. История показала, что это не остановило руководство самопровозглашенных республик.Сомнений в том, что двумя самопровозглашенными республиками дело не закончится, не возникало. Вопрос был только в том, какая область задумается о самостоятельности раньше других.Отчасти этому способствовали местные этнические или экономические особенности, но видную роль сыграла и практически феодальная политика, проводимая действующим президентом Украины. Назначенцы Порошенко зачастую не только не были знакомы с местными условиями, но и вообще не планировали развивать или хотя бы приводить в порядок вверенные им территории.Один из этих ставленников лишился своего кресла неделю назад, когда депутаты Херсонской области проголосовали за отставку главы областного совета Андрея Путилова.Этот гражданин не отличался особенным рвением на государственной должности, зато отметился хищениями из бюджета, что для людей Порошенко стало своеобразным правилом политики управления. Естественно, покидать удобную кормушку без воли на то самого Киева Путилов не захотел. Собственно, даже заседание, на котором депутаты проголосовали за отставку Путилова, проходило под угрозой взрыва. Во время заседания поступил анонимный звонок о заложенной в здании бомбе.Но если депутаты, единогласно проголосовав против Путилова, действовали по вполне понятным демократическим схемам, то официальный Киев, узнав о «свержении режима», принялся решать вопрос альтернативными методами.На усиление позиций Путилова в область направлен небезызвестный Илья Кива, который уже занимал должность заместителя начальника УМВД в Херсонской области.На сегодняшний день в области и без Кивы происходят похищения неугодных властям людей. Депутаты вынуждены усилить меры безопасности, фактически перейдя к самообороне. Защитники правопорядка бездействуют, зато активизировались криминальные элементы, с которыми водил тесное знакомство бывший глава областного совета.Прибывающий в Херсон Кива тоже прославлен тесным сотрудничеством с организованной преступностью и обладает связями в рядах ветеранов АТО, а, следовательно, о политическом урегулировании ситуации Киев даже не задумывается.Все это могло бы стать лишь эпизодом в борьбе за уютное кресло, но помимо власть предержащих страдает и простое население.Херсонская область является буферной зоной между российским Крымом и Украиной. Именно сюда украинские власти время от времени подгоняют эшелоны с военной техникой, чтобы продемонстрировать готовность вернуть «сбежавший» полуостров. Именно здесь действуют «крымские татары», поставившие себе цель максимально осложнить отношения с населением Крыма. Именно тут орудуют банды, ответственные за подрыв вышек ЛЭП, который вылился в оперативное создание энергомоста через Керченский пролив. Продуктовая блокада Крыма, контроль над пограничными перевозками — это все Херсонская область. Здесь же, по неподтвержденным данным, набирается сил украинский филиал ИГИЛ.Во время последнего этапа борьбы Путилова за свое кресло в области возросло количество насильственных преступлений, и это неспроста. Народ старательно запугивают, чтобы он не пытался оказать поддержку выступившим в его интересах депутатам. Причину этого озвучил на съезде Всеукраинского Союза ветеранов так называемой антитеррористической операции в Донбассе сам Илья Кива: «В Херсонской области сложилась взрывоопасная ситуация — ее население хочет в Россию!»Неизвестно точно, хочет ли население Херсонской области присоединяться к России. Или же их устроит существование в качестве самопровозглашенной Херсонской Республики. Но в составе Украины перспективы у области не самые радужные. Украинская власть умудрилась ухудшить даже экологическую ситуацию в области. Закрытие крымского канала привело к заболачиванию дельты Днепра, сокращению посевных площадей и повышению риска инфекционных заболеваний.В таких условиях депутаты, сместившие вороватого главу местного совета, неизбежно будут пользоваться поддержкой народа, что может привести к развитию ситуации, сходной с той, которую можно было наблюдать на заре возникновения ЛНР и ДНР. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее