Нравы Галичины: десятиклассница лишила пальца пятиклассника

На Львовщине в школе ученику оторвало часть пальца. Отец пострадавшего пятиклассника уже написал заявление в полицию. Хочет, чтобы дело объективно расследовали правоохранительные органы, ведь после инцидента в школе не было медсестры и пострадавшему ученику в районной поликлинике не дали машины скорой, чтобы оперативно доставить его в другую больницу. Как следствие, ребенок навсегда потерял частицу пальца.

Резонансное происшествие, которое произошла на прошлой неделе в городе Каменка-Бугская между десятиклассницей Дианой П. и пятиклассником Даниилом К., завершилась трагедией — мальчик потерял часть пальца.

Десятиклассница уверяет, что трагедия произошла случайно. Зато, пятиклассник говорит, что не раз получал пинки от девушки. «Она постоянно меня хватала на перемене за шею. А еще била меня по лицу, что очень меня унижало. Я не выдержал и обозвал ее… «, — рассказывает Даниил К.

Очевидцы конфликта рассказывают: ситуация была классическая и не выглядела преднамеренной. Одна рука на ручке двери, другая держит дверную коробку. И результат ужасный — часть пальца, которую прищемило, врачи восстановить так и не смогли.

«Конечно, длина пальца не сохранена, он будет отличаться от другой конечности, половины ногтевой фаланги нет, самой пластины ногтевой нет», — прокомментировалдетский ортопед-травматолог Львовской детской больницы Роман Павлишин.

Пострадавший пятиклассник до сих пор в больнице. Одну операцию он пережил, теперь медики готовят его к еще одной. Родители парня говорят, что после инцидента перед ними никто не извинился, ни родители девушки, ни руководство школы, которое отвечает за безопасность детей во время уроков и переменах.

Юристы говорят: за такое «зверство», прежде всего, отвечать должно руководство учебного заведения.

«Ответственность будет начинаться с учебного заведения, то есть как это учебное заведение обеспечивало охрану. Поэтому у родителей, такого лица пострадавшего, возникнут права — обратиться за компенсацией, как и у учебного заведения, так и непосредственно у виновника», — пояснил львовский адвокат Игорь Гомзяк.

Родители мальчика судиться не собираются, но хотят, чтобы инцидент расследовали, тем более, что директор СОШ № 2 в комментариях выступает не в защиту потерпевшего, а старшеклассницы.

Из собственных источников журналистам стало известно, что отец десятиклассницы Дианы П. является председателем родительского совета в данной школе.

Юристы говорят: такая позиция директора школы настораживает. Он нарушает закон и профессиональную этику педагога.

«Авторитет школы очень пострадал. После таких историй страшно доверять своего ребенка такой школе. Не должно быть ни лучших, ни худших. Для директора все ученики должны быть ценные и одинаковые. Поэтому на время расследования такого человека нужно отстранить от должности», — говорит адвокат.