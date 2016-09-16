В Киеве процветают угоны автотранспорта

Член парламентской фракции ВР «Батькивщина» Игорь Луценко заявил, что вКиеве у него угнали японский мотоцикл Hyosung Comet. «Поздравляю полицейское руководство с очередным достижением. Мотоцикл, который я 5 лет ставил под подъездом, украли, пока я ездил на Восток», — сообщил Луценко.

В то же время сотрудница ахметовской компании «Систем капитал менеджмент» Яна Нестеренко рассказала в сети, что у нее неизвестные угнали автомобиль «Мазда».

«Ну, вот и с нами это случилось. О сила фэйсбука, помоги. Ночью пропала наша горячо любимая машина, — пишет Яна. — Осокорки, Анны Ахматовой, 30. Примет немного: Mazda 6, АН 4558 НI темно-бронзовая (темно/коричневая, почти чёрная, если грязная))) передние стекла не затонированы, на задних заводская тонировка, на заднем сиденье красное детское автокресло, под ним на полу (если, вдруг заглянете:-) несколько пар новой (ещё одна моя печаль) детской обуви). На зеркале заднего вида висит брелок — миниатюрные кожаные коричневые башмачки». Но иномарка Яны ушла вместе с башмачками. Кто-то неплохо поживился.

Из обсуждений этого поста видно, что и другие переселенцы из Донбасса подвергались грабежам. Один из друзей Яны пишет, что на его иномарке кто-то пытался снять колеса.

Угоны автотранспорта в столице Украины стали обычным делом. Если в 2013 году по факту угонов начато 555 уголовных производств, из них раскрыто 186, то в 2014 году угнали 1662 автомобиля (втрое больше!), а только 138 угонов раскрыли. В 2015 году угнали уже 1957 авто, раскрыли 238 угонов. За январь 2016 года угнали 145 автомобилей, раскрыли — 12. Пик автоугонов пришелся на лето.

Полиция Киева не скрывает, что в столице действуют банды, специализирующиеся на угонах автотранспорта. Только на счету одной из них более ста угонов. Всего же с начала 2016 года на территории Украины было зарегистрировано более 8000 угонов автотранспорта.