Жены украинских контрактников взбунтовались: «Верните мужей домой!»

Несколько десятков украинских женщин приняли участие в митинге «обманутых родственников мобилизованных граждан». Он прошел под окнами администрации президента Порошенко в Киеве. Женщины держали плакаты: «Требуем демобилизовать наших сынов, мужей и братьев!», «Не рушьте семьи!», «Верните мужей домой!». Речь идет о гражданах Украины, мобилизованных в так называемую шестую волну мобилизации летом 2015 года. Они добровольно пошли убивать мирных жителей Донбасса, заключив контракт на один год. Сроки прошли, но мужчин домой не отпускают.

«Мой муж был не один, их таких было трое. Им сказали: ребята, вас больше года держать никто не будет. Будете как все мобилизованные, точно так же. Только вы подпишите вот этот контракт. Это было не просто вранье! Мой муж хочет теперь прийти к этому военкому и подержать его за горло. Ведь людей просто обманули. Им обещали только один год, но этот год прошел и их кинули, они по-прежнему служат», — заявила одна из митингующих — Евгения Смолянская.

Сами женщины в принципе не против войны, но требуют, чтобы вместо одних убийц пришли другие.

«Если у нас не могут отпустить одних людей, почему другие гуляют? У нас пол-села пьют и гуляют, пока другие за них воюют. Если у нас война, объявляйте всеобщую мобилизацию. Если у нас нет войны, отпустите наших мужей и детей домой», — требует жена другого военнослужащего.

Ранее сообщалось, что Киев скрывает реальные потери ВСУ в так называемой зоне «АТО», чтобы не сорвать седьмую волну мобилизации.