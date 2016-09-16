Главная

Мощный взрыв прогремел в оккупированной ВСУ Авдеевке

опубликовано vinodelov в Пт, 16/09/2016 - 17:43 Новость: тема тэги гео
Взрыв
Взрыв прогремел сегодня, 16 сентября, на местной автобазе, один человек погиб, есть раненые. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления национальной полиции Украины в Донецкой области (той части, что оккупирована ВСУ).

«На автобазе по ул. Индустриальной произошел взрыв, в результате которого мужчина 1963 года погиб на месте, еще один ранен, 1982 года рождения, в коме с тяжелыми травмами ног, частичной ампутацией, ожогами II степени. На месте работает полиция», говорится в сообщении Нацполиции.

Все пострадавшие при взрыве являются работниками частной организации, которая вела на территории автобазы восстановительные работы. По факту взрыва возбуждено уголовное производство по ч.2 ст. 272 Уголовного кодекса «Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия». Причины взрыва устанавливаются.

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: vinodelov ::

Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

О себе

Пришёл, увидел, победил!