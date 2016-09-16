Мощный взрыв прогремел в оккупированной ВСУ Авдеевке

Взрыв прогремел сегодня, 16 сентября, на местной автобазе, один человек погиб, есть раненые. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления национальной полиции Украины в Донецкой области (той части, что оккупирована ВСУ).

«На автобазе по ул. Индустриальной произошел взрыв, в результате которого мужчина 1963 года погиб на месте, еще один ранен, 1982 года рождения, в коме с тяжелыми травмами ног, частичной ампутацией, ожогами II степени. На месте работает полиция», говорится в сообщении Нацполиции.

Все пострадавшие при взрыве являются работниками частной организации, которая вела на территории автобазы восстановительные работы. По факту взрыва возбуждено уголовное производство по ч.2 ст. 272 Уголовного кодекса «Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия». Причины взрыва устанавливаются.