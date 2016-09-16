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Условия МВФ, поставленные Украине для получения очередного транша: повысить пенсионный возраст, разрешить продажу земли и кое-что еще

опубликовано vinodelov в Пт, 16/09/2016 - 18:03 Новость: тема тэги гео
мвф

По сообщениям украинских СМИ, для получения Украиной очередного, четвертого по счету, транша от МВФ, Киев подписал новую редакцию меморандума о сотрудничестве с фондом. Этот документ предполагает радикальные шаги, без выполнения которых очередная подачка Запада стране майдана не светит.

По тексту Соглашения Украина обязуется в декабре 2016 года принять закон, который предусматривает постепенное изменение пенсионного возраста. При этом новый возраст для выхода на пенсию в меморандуме не указан, но понятно, что уменьшать его никто не собирается. Среди других требований к пенсионной реформе — установление единого принципа пенсионного обеспечения, никому никаких льгот (кроме военных), расширение базы для взносов в систему соцобеспечения, более тесная связь между пенсионными взносами и размером пенсии, что должно стимулировать граждан декларировать свои реальные доходы.

По части коммунальных тарифов Киев обязан ввести до конца октября временный механизм корректировки тарифов на газ и отопление на ежеквартальной основе, на случай, если тарифы отклоняются от уровня полного покрытия импортной стоимости газа на 10% или более.

В плане приватизация государственных предприятий Кабмин Украины до конца октября должен утвердить и опубликовать перечень госпредприятий, определив, какие из них будут приватизированы, какие — ликвидированы, а какие еще останутся в госсобственности.

Особо в меморандуме оговорен «земельный вопрос»: до конца сентября правительство Украины обязано подать в парламент законопроект об обороте сельскохозяйственных земель (то есть, ввести свободную куплю-продажу земли).

И, наконец, в конце ноября 2016 года, согласно условиям меморандума с МВФ, парламент Украины должен принять законодательство о Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ), которое получит широкий спектр полномочий, позволяющий ему не зависеть от других ведомств. Речь идет о праве НАБУ осуществлять прослушку самостоятельно, не прибегая к технической помощи СБУ, а именно этого НАБУ уже давно добивается.

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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