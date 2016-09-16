МОЛНИЯ! Применение хим.оружия. Марат Мусин передает из н.п. Марат ум Хош

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16 сентября около 3.00 и около 16.00 в по курдским ополченцам и мирному населению в н.п. Марат-ум-Хош было применено химическое оружие (минометные снаряды, фиксация на видео нашей съемочной группой). Обстрел велся со стороны позиций протурецкой группировки Ахрар-аш-Шам. Пострадало 4 мирных жителя и 35 ополченцев (химические ожоги). Многие снаряды, к счастью, не разорвались - иначе жертв было бы больше. По информации из открытых источников, 15 сентября американцы прибыли в н.п. Аль-Рая на сирийско-турецкой границе для создания своей оперативной группы, но она просуществовала недолго - меньше одного дня. 16 сентября в сети появилось видео из н.п. Аль-Рая, На кадрах американский спецназ покидает Аль-Раю после конфликта с протурецкими боевиками.

Применение хим. оружия - попытка деморализовать курдов. Американцы руками Турции и ИГИЛ* пытаются сорвать наступление курдов на н.п. Аль-Баб, который является стратегически важным для курдского ополчения.

* - организация запрещена на территории РФ