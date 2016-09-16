МВФ затягивает долговую удавку на шее Украины и требует дальнейшего снижения жизненного уровня населения

В четверг Международный валютный фонд (МВФ) наконец-то выделил Украине очередной транш в размере 1 миллиарда долларов. Интернет-издание "Апостроф" со ссылкой на копию новой редакции меморандума о сотрудничестве Украины с фондом сообщило, что МВФ выдвинул Украине новые условия для получения следующего транша кредита.

"Украина рассчитывает до конца 2016 года получить еще один транш размером 1,3 миллиарда долларов от Международного валютного фонда по программе EFF. Однако для этого стране необходимо провести непопулярную пенсионную реформу, оптимизировать систему выплат жилищных субсидий и выработать механизм повышения тарифов на газ и отопление", — пишет издание.

Отмечается, что все эти условия прописаны в обновленной версии меморандума о сотрудничестве, который подготовлен для получения нового, четвертого по счету, транша.

По данным издания, значительная часть новых требований МВФ связана с пенсионной реформой. Фонд считает необходимым консолидировать пенсионное законодательство, которое сегодня состоит из двух десятков отдельных документов. Кроме того, Украине надо в декабре 2016 года принять закон, который бы предусматривал постепенное изменение пенсионного возраста. При этом новый возраст для выхода на пенсию не указан. Закон также должен сократить основания для досрочного выхода на пенсию и ужесточить основания для получения минимальной пенсии.

"Еще одним требованием является введение до конца октября временного механизма корректировки тарифов на газ и отопление на ежеквартальной основе, на случай, если тарифы отклоняются от уровня полного покрытия импортной стоимости газа на 10% или более", — пишет издание.