В пятницу, 16 сентября, в Киеве начал работу 13-й ежегодный саммит Ялтинской Европейской стратегии (YES): «Мир, Европа, Украина: шторм перемен». Проходит саммит в «Мыстецьком арсенале» (дословно - «Арсенал искусства») - национальном культурно-художественном и музейном комплексе. Нынешняя особенность саммита в том, что один из павильонов для лекций и выступлений оформлен в виде «клетки», по периметру которой стоят боевые автоматы.

На саммите уже выступил президент Украины Порошенко и недвусмысленно заявил, что выполнять Минские соглашения в том виде и последовательности, как они прописаны, он не собирается. «Ни одного шага вперед пока российская сторона не отведет свои войска на безопасное расстояние и не осуществит меры в сфере безопасности», - провозгласил Порошенко.

Украинская сторона никогда не признает Крым российской территорией, даже взамен на «возвращение Донбасса под контроль Киева», подчеркнул он. Дословно: «Мы никогда не признаем, никогда не обменяем Крым на Донбасс... Поэтому следующее требование – это то, что указано в Минских соглашениях – вывести российские войска с территории Украины, потом - освободить украинских пленных и политических заключенных...». Как всегда, украинский президент «патриотически» переврал последовательность действий, прописанных в Минском меморандуме.

Даже такой ярый украинский «патриот», как депутат Верховной Рады Дмитрий Тымчук, накануне киевского (как бы ялтинского) саммита в интервью украинскому информагентству признал, что украинские политики врут своим согражданам о содержании Минских соглашений.

По словам Тымчука, в этом документе чётко прописано: сначала происходит прекращение огня, затем выборы на Донбассе и его законодательно утвержденный особый статус, и только потом - возвращение Украине контроля над донбасской частью границы с Россией. "Этими рассказами можно обмануть украинскую общественность, но международных посредников – гораздо сложнее", - подчеркнул Тымчук. Впрочем, украинский президент Порошенко явно убежден, что способен обмануть всех и всегда.