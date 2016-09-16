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Не являясь полноправным членом СНГ, Украина пытается диктовать свои правила на саммите СНГ в Бишкеке

опубликовано alex1943 в Пт, 16/09/2016 - 19:55 Новость: тема тэги гео
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Саммит СНГ проходил в пятницу в государственной резиденции "Ала-Арча" в пригороде Бишкека под председательством президента Киргизии в повестке дня — 15 вопросов,. Это было юбилейное, 25-е, заседание Совета глав государств СНГ. Главы государств-участников СНГ приняли заявление в связи с 25-летием Содружества и документ об адаптации СНГ к современным реалиям.

Посол Украины в СНГ Николай Дорошенко заявил, что Киев не приемлет передачу председательства в СНГ России. Также он добавил, что Киев примет участие в переписи населения 2020 года в государства-участниках СНГ, если во время ее проведения Россия будет рассматривать население Крыма как граждан Украины.

Украина не подписала устав Содружества и вряд ли может вносить свои предложения его по работе, заявил президент России Владимир Путин, комментируя возражения Киева в связи с решением о председательстве России в СНГ в 2017 году.

"Первое, что хотел бы сказать, что Россия ничего не аннексировала, а все, что произошло с Крымом, — результат противоправных действий определенных политических сил на Украине, которые довели ее до государственного переворота. Крым присоединился к России в результате волеизъявления людей, проживающих на этой территории в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН ", — заявил Путин.

"Теперь второе — по поводу председательства России в СНГ. Как известно, Украина, к сожалению, не подписала и не ратифицировала Устав СНГ и поэтому вряд ли может претендовать на то, чтобы вносить свои предложения по поводу организации работы этой структуры", — добавил президент РФ.

На саммите СНГ было оформлено решение о переходе председательства в Содружестве к России.

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