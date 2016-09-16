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ДНР и Украина 17 сентября проведут обмен военнопленными по формуле «один на четыре».

опубликовано alex1943 в Пт, 16/09/2016 - 19:59 Новость: тема тэги гео
obmen
«В результате долгих переговоров между властями Республики и украинской стороной в лице Виктора Владимировича Медведчука была достигнута договоренность о долгожданном обмене. Завтра состоится обмен полковника СБУ на четверых граждан. Граждане — преклонного возраста в тяжелом физическом и моральном состоянии. Надеюсь все пройдет успешно», — сказала омбудсмен Донецкой Народной Республики Дарья Морозова.

Обмен пленными по принципу «всех на всех» предусмотрен Комплексом мер по выполнению Минских соглашений от 12 февраля 2015 года.

Напомним: последний обмен пленными между ДНР и Украиной состоялся 20 февраля 2016 года, когда из украинского плена были освобождены шесть человек.

Дальнейший обмен пленными Украина всячески затягивала, а предстоящий в субботу, 17 сентября президент Украины Порошенко на так называемом «ялтинском» саммите в Киеве привычно объявил очередной победой майданщиков, хотя занимался переговорами опальный киевской власти украинский бизнесмен и политик Виктор Медведчук.

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