ЛНР планирует обменять украинского диверсанта на четырех пленных жителей Республики

Луганская Народная Республика в ближайшее время планирует обменять задержанного украинского диверсанта на четырех удерживаемых киевскими силовиками жителей Республики. Об этом сегодня заявила уполномоченный представитель ЛНР в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Контактной группы, руководитель рабочей группы по обмену военнопленных ЛНР Ольга Кобцева.

"Достигнута договоренность с уполномоченным представителем по обмену пленными с украинской стороны Виктором Владимировичем Медведчуком по обмену (по формуле) "один к четырем", - сказала она.

"(Обмен) произойдет в ближайшее время", - отметила Кобцева.

"(Мы) передаем украинского диверсанта, забираем четверых наших ребят", - уточнила уполномоченный представитель ЛНР.

"В процессе принятия решения учитывалась моральная приемлемость подобного решения. Мы готовы обсуждать предложения, достигать консенсуса и освобождать людей", - подчеркнула она.

Вопрос обмена пленными является одним из основных аспектов Минских соглашений.