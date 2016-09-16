«Во всем виноваты русские»: США хотят ввести санкции за атаки хакеров

В конгрессе США появилось желание наказать Россию за недоказанные хакерские атаки. Например, представляющий в конгрессе штат Калифорнию демократ Адам Шифф призвал Барака Обаму "пристыдить Россию за ее хакерскую деятельность", а также использовать свои полномочия для расширения санкций, чтобы «наказать страну президента Владимира Путина». Конгрессмен заявил, что "существует директива, позволяющая президенту вводить санкции в ответ на кибератаки". Его поддержала председатель Специального комитета палаты представителей Дайэнн Файнстайн, которая сообщила о совместной работе с Шиффом над заявлением по активности российских хакеров и по ответной реакции США. Файнстайн подчеркнула, что «Обама должен реагировать на кибератаки не только словами».

С ними согласен и коллега из сенатского спецкомитета по разведке Ричард Берр и многие другие, но на данном этапе нельзя говорить об абсолютной солидарности по этому вопросу среди конгрессменов. Многие из них полагают, что открытие нового фронта санкций против России поставит под удар дипломатический прогресс в двусторонних отношениях по урегулированию сирийского кризиса.

Напомним, 15 сентября глава комитета по внутренней безопасности палаты представителей США Майк Маккол заявил, что «хакеры взломали компьютерную сеть Национального комитета Республиканской партии Соединенных Штатов». Маккол утверждал, что «за взломом стоят хакеры из России». При этом он подчеркнул, что «хакеры взломали на национальном уровне компьютеры как республиканцев, так и демократов».

В Кремле информацию о причастности России к взломам в очередной раз назвали абсурдной. Президент Владимир Путин заявил, что страна не занимается хакерскими атаками на государственном уровне. Интересно, почему США так усердно пытаются искать причины усугубить и без того напряженные отношения между странами?