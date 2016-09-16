Сводка событий Новороссии за 16 сентября 2016 года

За неделю в результате вооруженной агрессии со стороны Украины четыре военнослужащих в ДНР погибли, еще трое гражданских и два военнослужащих Республики пострадали, сообщили сегодня в пресс-службе аппарата уполномоченного по правам человека в Республике Дарьи Морозовой. Кроме того, по данным пресс-службы, в адрес аппарата омбудсмена за прошедшую неделю поступило одно заявление о пропаже без вести: 5 сентября на блокпосту ВСУ в районе Майорска прекратилась связь с мирным жителем. Сообщений о взятии в плен на текущей неделе не поступало.

Четыре дома в Докучаевске были повреждены в результате ночного обстрела со стороны ВСУ, сообщил сегодня глава администрации города Александр Качанов. Обстрелами были повреждены фасады и остекление зданий. Никто из мирных жителей не пострадал, уточнил он.

Украинские силовики прошлым вечером открыли огонь по поселку Зайцево на северной окраине Горловки. В результате обстрела начался пожар в частном доме, 90-летняя хозяйка жилища получила легкие ранения. В данный момент ее жизни ничего не угрожает, сообщила глава администрации поселка Ирина Дикун.

Киевские силовики разместили на бывшей базе футбольного клуба "Заря" в районе Счастья подразделения иностранных наемников, а также школу снайперов, в которой проходят подготовку военнослужащие ВСУ, заявил сегодня официальный представитель Народной милиции ЛНР майор Андрей Марочко.