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Андрей Билецкий: "Мы не за такую Украину погибали"

опубликовано alex1943 в Пт, 16/09/2016 - 21:34 Новость: тема тэги гео
Bilezk
Комполка «Азов» Андрей Билецкий в Мариуполе анонсировал создание своей партии. Он сообщил, что 14 октября в Украине должна появиться новая партия, созданная по инициативе руководства полка "Азов". Билецкий сообщил, что партия будет строиться по сетевому принципу.

"Нынешние партии в Украине имеют фейковых членов. У нас будет по-другому. Мы будем искать лидеров в городах, которые смогут объединить вокруг себя актив, и создавать сеть по всей Украине", - пояснил принцип партийного строительства Билецкий.

По его словам, пока названия у создаваемой партии нет. Не ответил он и по поводу идеологии. Но пояснил, что хочет объединить сознательных, активных людей, волонтеров, бизнесменов, вокруг идеи строительства новой Украины.
"Мы не за такую Украину погибали", - заявил комполка.

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