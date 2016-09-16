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Главная Сводка Министерства обороны ДНР за 11.09.2016 опубликовано Nvb2003 в Пт, 16/09/2016 - 21:36

Аудио&Видео: тема: география: организации: содержание: рубрики: Во время брифинга 16 сентября начальник управления НМ ДНР, генерал-майор Денис Синенков отметил основные провокации ВСУ на этой неделе. «В частности, была попытка заброски 10 сентября 2-х диверсионно-разведывательных групп 73 морского центра специального назначения Сил специальных операций ВСУ в район населенного пункта Крутая Балка для обстрела с занятых позиций территории населенного пункта и подразделений ВСУ. Акция была направлена на провоцирование ответных действий и фиксацию подготовленными журналистами нарушения огня со стороны Народной милиции ДНР. В результате неудачной провокации противник понес потери — раненными двоих военнослужащих, и был выдавлен на свою территорию. Совершение террористического акта 11 сентября украинскими диверсантами в Шахтерске, в результате которого осколками посекло одного мирного жителя, а также попытка совершения 12 сентября теракта в Харцызске в утреннее время, когда мирные граждане едут на работу. По фактам подготовки и проведения терактов на территории ДНР проводятся оперативно-следственные мероприятия. Также хочу отметить попытку прорыва 13 сентября диверсионно-разведывательной группы Сил специальных операций ВСУ в район Зайцево для совершения террористического акта против мирных жителей, находившихся на пункте пропуска «Майорское». В результате неудачной провокации группа диверсантов противника была полностью уничтожена, ВСУ потеряли убитыми десять военнослужащих. Попытка прорыва подразделений ВСУ 14 сентября, накануне действия режима перемирия, наших позиций и захвата территории в районе населенного пункта Авдеевка, в результате чего противник потерял один БМП, до пяти военнослужащих раненными и был отброшен на исходные позиции. Целенаправленные артиллерийские обстрелы жилых районов Докучаевска, Макеевки и Ясиноватой, в которых самое большее количество раненных мирных жителей, и разрушений домостроений и социальных объектов. Все факты говорят о переходе украинского командования на откровенно террористические методы ведения войны и геноцид жителей Донбасса. В связи с террористической угрозой со стороны Украины, просим мирных жителей не ослаблять бдительность, и при выявлении сомнительных лиц, а также оставлении ими подозрительных предметов, немедленно сообщать по телефонам горячих линий в военные комендатуры, МГБ, МВД и МЧС Республики», — отметил Денис Синенков. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее