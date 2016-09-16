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Глава Федерации греческих обществ Украины не побоялась заступиться за учителей, обвиняемых в сепаратизме

опубликовано alex1943 в Пт, 16/09/2016 - 21:40 Новость: тема тэги гео
prozenko
Педагог по образованию, жительница Мариуполя Александра Проценко-Пичаджи, глава Федерации греческих обществ Украины (ФГОУ) заступилась за учителей, которых обвиняют в сепаратизме. Она считает, что задача городской власти - защитить таких людей.

Женщина, не боясь политических преследований, заявила об этом на встрече в Центральной администрации оккупированного ВСУ Мариуполя, где новый начальник управления образования Светлана Добровольская презентовала свой проект.

Александра Проценко-Пичаджи сейчас не работает в учебном заведении, ушла оттуда более 20 лет назад. Она занимается оздоровлением детей, которые проживают в прифронтовой линии. Она также сказала, что вывозить детей из прифронтовых сел обязано государство Украина, но власть этого не делает.

Речь главы ФГОУ об учителях, обвиняемых украинскими националистами в «сепаратизме» была эмоциональной, ведь она, как выяснилось, хорошо знает этих людей. Вот что сказала
Александра Проценко-Пичаджи: «Один из самых важных факторов состоит в том, как городская власть будет относиться, поддерживать и не давать на растерзание за инакомыслие. Мы ведь детей учим, чтобы были разные мнения, и уважать мнение каждого. Но когда у учителей появляются разные мнения, чтобы пропиариться, кто-то начинает называть кого-то сепаратистами, это неправильно. Это не повышает авторитет ни города, ни учителей, ни директоров».

Напомним: мариупольских учителей, которые не поддерживают войну Украины на Донбассе и выражают в социальных сетях свое мнение, начали травить местные украинские националисты, требуя расправы. В школах Мариуполя идут проверки по доносам так называемых «активистов». Травля инакомыслящих преподавателей также началась и в других городах Украины.

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