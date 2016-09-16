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Иностранные советники завершили работу над пакетом реформ на Украине

опубликовано alex1943 в Пт, 16/09/2016 - 22:23 Новость: тема тэги гео
SAGSUR

Стратегическая группа советников по поддержке реформ на Украине (SAGSUR) – команда из 10 иностранных и украинских специалистов, под председательством Л.Бальцеровича (Польша) и И.Миклоша (Словакия) была создана 18 апреля 2016 года. В сентябре группа завершила работу над пакетом ключевых реформ, и 15 сентября передала его президенту Петру Порошенко, премьер-министру Владимиру Гройсману и в Верховную Раду Украины.

"В пакет реформ включены предложения, касающиеся структуры и процедур государственного аппарата: децентрализация, электронное администрирование, реформа прокуратуры и судебной системы, антикоррупция. Особое внимание уделено публичным финансам и структурным реформам, необходимым для укрепления экономического роста, включая приватизацию, дерегуляцию, демонополизацию, реформу энергетического сектора, рынка газа и рынка земли. Также представлены предложения по реформе здравоохранения", – сказано в пресс-релизе SAGSUR.

Кроме этого, в пакете приведены ряд предложений относительно мероприятий, которые требуют срочного устранения.

"Официальная презентация пакета состоится через две недели, когда Стратегическая группа советников по поддержке реформ получит обратную связь от лидеров Украины", – сказано в сообщении.

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