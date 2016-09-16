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«Донбасс-опера» в ДНР открывает новый сезон, будут премьеры

опубликовано alex1943 в Пт, 16/09/2016 - 22:29 Новость: тема тэги гео

Война явление временное, а музыка вечна. 17 и 18 сентября Донецкий государственный академический театр оперы и балета им. Анатолия Соловьяненко откроет новый сезон, 85-й в своей истории.

В его репертуаре будут не только работы, уже полюбившиеся донецкому зрителю. Начнется сезон с премьерных спектаклей. В субботу, 17 сентября, в 16.00 зрители увидят оперу Джузеппе Верди «Бал-маскарад» (партию Ренато исполняет дебютант Владислав Лысак), в воскресенье, в театре покажут восстановленный после трехлетнего перерыва балет Цезаря Пуни «Собор Парижской Богоматери».

Главный режиссер «Донбасс –оперы» Оксана Антоненко рассказала: «16 сентября, у нас состоялось общее собрание творческого коллектива театра. Меня больше всего порадовало, что наша труппа увеличилась. Это касается солистов, состава оркестра, хора. В новом сезоне мы встречаем зрителей премьерами, у нас много новых идей и творческих планов».

Напомним, что после летних обстрелов 2014 года уже осенью того же года оперный театр в Донецке возобновил свою работу.

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