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Президент России Путин объяснил украинскому послу про место Украины в структуре СНГ

опубликовано alex1943 в Пт, 16/09/2016 - 22:51 Новость: тема тэги гео

Киев стремится нагадить России везде, где можно, однако даже это делает крайне непрофессионально. Вот и на саммите СНГ в городе Бишкеке глава украинской делегации, посол Украины в Киргизии Николай Дорошенко предложил лишить Россию статуса председателя СНГ в 2017 году.

Причиной для этого он назвал «аннексию» Крыма, дескать, Россия «нарушила нормы международного права». Дорошенко также заявил, что Украина примет участие в запланированной переписи СНГ, только в том случае если Россия не будет учитывать крымчан своими гражданами, иначе «результаты перепись Киев будет считать никчемными».

Президент России Владимир Путин попросил слова и обстоятельно объяснил представителю майданного Киева, что Украина за долгие годы так и не подписала и не ратифицировала устав СНГ, а потому «вряд ли может вносить какие-то предложения» о том, кому следует председательствовать в этой структуре.

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