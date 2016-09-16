Президент России Путин объяснил украинскому послу про место Украины в структуре СНГ

Киев стремится нагадить России везде, где можно, однако даже это делает крайне непрофессионально. Вот и на саммите СНГ в городе Бишкеке глава украинской делегации, посол Украины в Киргизии Николай Дорошенко предложил лишить Россию статуса председателя СНГ в 2017 году.

Причиной для этого он назвал «аннексию» Крыма, дескать, Россия «нарушила нормы международного права». Дорошенко также заявил, что Украина примет участие в запланированной переписи СНГ, только в том случае если Россия не будет учитывать крымчан своими гражданами, иначе «результаты перепись Киев будет считать никчемными».

Президент России Владимир Путин попросил слова и обстоятельно объяснил представителю майданного Киева, что Украина за долгие годы так и не подписала и не ратифицировала устав СНГ, а потому «вряд ли может вносить какие-то предложения» о том, кому следует председательствовать в этой структуре.