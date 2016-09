Партнеры















Мы в соцсетях

Главная Эксклюзив. Марат Мусин с места атаки ИГИЛ* по курдам опубликовано Марат Мусин в Сб, 17/09/2016 - 04:54

Аудио&Видео: тема: персоны: география: организации: содержание: рубрики:

Exclusive. Marat Musin from place of ISIS chemical attack 16 сентября около 3.00 и около 16.00 в по курдским ополченцам и мирному населению в н.п. Марат-ум-Хош (провинция Алеппо) было применено химическое оружие. Обстрел велся со стороны позиций ИГИЛ* * - организация, запрещенная на территории РФ September 16, about 3.00 and about 16.00 Kurdish militias and civilians in the village Marat-Um-Hosh (North of Aleppo) were attacked by chemical weapon used by ISIS. :: Марат Мусин :: Автор (или псевдоним)

Марат Мусин О себе

Стратегии, аналитика, экспертиза Об авторе подробнее