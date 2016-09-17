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В ДНР сирот быть не должно

опубликовано vinodelov в Сб, 17/09/2016 - 10:05 Новость: тема тэги гео
В ДНР сирот быть не должно
Служба по делам семьи и детей была создана по решению главы ДНР ещё в декабре 2014 года. Она занимается реализацией государственной политики в сфере соблюдения прав семьи и детей, в том числе детей сирот и детей, лишённых родительского попечения. А таких на сегодняшний день насчитывается 3422 ребёнка.

Среди них немало и тех, чьи родители погибли на фронте или в результате обстрелов и бомбардировок фашистскими войсками густонаселённых городов Донбасса. Подсчитано, что если бы каждая сотая семья взяла из детского дома ребёнка, то проблема сиротства в Республике была бы уже решена. Правда, на усыновление многим решиться нелегко – вызывают опасения различные сложности, особенно психологического порядка. Кроме того большинство семей хотят усыновить малышей до трёх лет.

Чтобы облегчить процедуру усыновления, в Республике организовано обучение людей, желающих принять на воспитание в семью сироту или ребёнка, лишённого родительского попечения. К настоящему моменту уже выдано 153 справки о прохождении такого обучения. А усыновлено уже 67 детей.

Каждый ребёнок имеет право на собственную семью и в Республике делается всё для того, чтобы это право осуществилось.

Василий Семёнов
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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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