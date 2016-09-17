Лай из подворотни

Нынешние выборы в Госдуму России вызывают истерический лай и визг из либеральной подворотни. Понимая, что им «не светит» свора иностранных агентов, которые привыкли кормиться с руки Госдепа и других интересных учреждений США стремятся заранее скомпрометировать результаты избирательной компании.

Вот Александр Эткинд – диссидент со стажем. О себе он рассказывает, что у него со школьной скамьи весь советский образ жизни вызывал непреодолимое отвращение и стремление «привести к единому знаменателю нацизм и коммунизм». А нынче у него вообще разыгралось воображение: «Я уверен, что Россия станет на колени перед Латвией и попросит прощение за советскую оккупацию». И, конечно же, расплатится за это астрономической суммой. Ага, сейчас!

Относительно выборов Эткинд заявляет, что они только покажут Кремлю его настоящий рейтинг. Разумеется, покажут и не менее 80 процентов. А подельники Эткинда получат от селёдки уши.

А вот бывший писатель, в недавнем прошлом автор бульварных детективов Борис Акунин (Чхартишвили) – заядлый либерал, участник всех «болотных мероприятий» в Москве. Тот заявляет, что непременно будет за «Яблоко» потому что там четыре симпатичных ему господина. Но при этом уже сейчас уверен что выборы будут непрозрачными.

Ну что на это возразить? Собаки лают, а караван идёт. И совсем не туда, куда шавкам и их псарям хотелось бы.