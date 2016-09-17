На прицеле у СБУ

Один из высокопоставленных чиновников Службы безопасности Украины, пожелавший сохранить инкогнито, высказался в украинских СМИ: «Все граждане Украины, проживающие на территории оккупированного Донбасса, в случае участия в незаконных выборах «ЛДНР» будут иметь серьёзные проблемы с законом.

Все люди, которые будут заниматься организацией голосования, пойдут работать на выборы наблюдателями или просто пойдут голосовать – будут внесены в списки СБУ, лишатся всех выплат и станут персонами нон-грата в Украине».

Далее невидимый «херой» невидимого фронта угрожает, что база данных будет передана во все госинстанции Украины: «кроме того, официально работающие люди потеряют весь свой стаж, а абитуриенты, которым больше 18 лет, никогда не смогут получить дипломы в высших учебных заведениях Украины. При этом созданием базы данных, в которую попадёт любой, кто поддерживает выборы «ЛДНР», уже занимается отдел профессионалов».

Поражает маразм украинских правоохранителей, которые ещё до совершения деяния уже составляют базу данных. А вот их трусость как раз не удивляет: этот эсбэушник никогда не пойдёт в АТО, не подставит свой лоб под пулю, а вот с беззащитными всегда смел и умел.