О падении российского экспорта

Согласно исследований на которые опираются представители западных СМИ, экспорт российских товаров за первое полугодие 2016 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, снизился на 29,7% и достиг уровня 127,7 млрд. долларов. Падение экспорта нефти составило 32%, дизельного топлива 46%. Несырьевой сектор также продемонстрировал снижение на 17%. Произошло некоторое перераспределение предметов экспорта в сторону увеличения продукции машиностроения, химической промышленности и продуктов питания. Общая доля Российской Федерации в мировом экспорте снизилась в указанный период на 0,6% и составила 2,1%.

Наиболее пострадавшими направлениями для вывоза российских товаров оказались Евросоюз и Китай. Тем не менее, европейский рынок по-прежнему остается главным для несырьевой российской продукции, его доля составляет 22,9% в общем экспортном объеме данного вида товаров. Страны СНГ получают 21,9% российского экспортного объема того же сегмента, страны Азиатско - Тихоокеанского региона - 16,3%. К наиболее крупным потребителям российских товаров западные аналитики относят Китай, за которым идут Казахстан, США и Турция.