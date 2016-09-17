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Комиссия по фиксации и сбору доказательств военных преступлений украинской власти на Донбассе сформировала 407 дел

опубликовано alex1943 в Сб, 17/09/2016 - 10:24 Новость: тема тэги гео
kiewskij
Сообщила и.о. министра иностранных дел Наталья Никонорова в ходе отчетного брифинга спецкомиссии. Специальная комиссия работала по фактам гибели и ранений гражданского населения. «За три месяца сформировано 407 дел. Из них по погибшим гражданским лицам – 187, погибшим детям — 5, раненным гражданским лицам — 191, раненым детям — 22, а также по двум незаконно удерживаемым лицам», — отметила она.
По ее словам, материалы были собраны по фактам преступлений ВСУ, совершенных за период с июня 2014 года по июль 2016 года.
Специальная комиссия по фиксации и сбору доказательств военных преступлений украинской власти на Донбассе была создана, согласно распоряжению Главы ДНР Александра Захарченко от 30 мая 2016 года. Она выявляет и документирует факты преступлений против человечности и военных преступлений ВСУ на территории ДНР. Все собранные данные планируются передавать общественности, для их дальнейшего использования в международных судебных инстанциях. Также спецкомиссия реализует стратегию информирования мировой общественности о военных преступлениях и правонарушениях украинской власти.
Председателем комиссии назначена и.о. министра иностранных дел Наталья Никонорова. В состав также входят: и.о. министра информации Елена Никитина, уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова, депутат Народного Совета Екатерина Губарева, главный специалист отдела методической и правовой защиты детей государственно-правового управления Администрации Главы ДНР Элеонора Федоренко, а также представители МГБ, МВД и Генеральной прокуратуры страны. Первое заседание комиссии прошло 6 июня.
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