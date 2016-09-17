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Терроризм как "долгоиграющая тема"

опубликовано Артем Смолов в Сб, 17/09/2016 - 12:26 Статья: тема тэги гео
ИГИЛ - 4
Западные обозреватели обращают внимание, что тема ИГИЛ (организация запрещена в России) не будет исчерпана возможной победой над группировкой в Ираке и Сирии. Участники террористической организации рассчитывают на свои позиции в Саудовской Аравии, Тунисе и Ливии и многочисленных "спящих агентов" по всему миру. Они утверждают, что главный критерий их успеха не столько занятые территории, сколько сама идеология движения. Вместе с тем, внутри ИГИЛ есть и определенные разногласия.

Прежде всего, это этнические различия, а также недовольство местных жителей тем, что их "учат жизни" приезжие иностранцы. С одной стороны сирийские боевики недовольные тем, что приезжие из Европы, как правило, слишком невежественны в религиозных вопросах. С другой стороны, местным неприятно, что какой-нибудь мелкий полевой командир из Туниса или Саудовской Аравии может заставить одеть всех женщин поселка никаб или погнать в мечеть мужчин ударами палки. Многие присоединяются к ИГИЛ из чувства мести за родных, погибших в ходе межэтнических столкновений (в частности между арабами и курдами).

Идеологи ИГИЛ и подобных организаций упирают на борьбу "против авторитаризма за права угнетенных" и месть за погибших. Так или иначе, с подачи "развитого запада" и монархий Персидского залива создан своего рода " исламский коминтерн" начала XXI века, который на словах готов воевать до последнего. Может так оказаться, что за созданием ИГИЛ и борьбой с этой организацией стоят в принципе одни и те же люди. И пока обозреватели пишут, политики говорят, бойня на Ближнем Востоке продолжается.

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