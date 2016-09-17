Политические интрижки

Обозреватели на западе с интересом оценивают метаморфозы, происходящие во внешней политике Турции. Эта страна, стратегический региональный союзник США и экономический партнер, лояльный Евросоюзу, вдруг стала проводить слишком независимую политику в собственных эгоистических интересах. В роли "злодея", того кто это все спровоцировал, названы США, чей имидж стремительно тает в глазах турецкого населения. Согласно некоторым опросам, около 90% турок больше не доверяют американской сверхдержаве и лишь 4% готово рассматривать США в качестве заслуживающего доверия партнера.

На этом фоне американские СМИ продолжают свою программу «тюркофобии», так как турки настаивают на причастности американцев к военному мятежу, случившемуся в Турции в июле 2016 года. Масло в огонь подливает бездействие американских властей в отношении выдачи или хотя бы задержания Фетхуллаха Гюлена, которого устоявшее турецкое руководство называет в качестве главного организатора попытки военного переворота.

Западные комментаторы выражают озабоченность тем фактом, что российское руководство не стало чинить каких-либо препятствий вторжению турецкой армии в северную Сирию, а экономическое сотрудничество РФ и Турции вновь укрепляется.