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Под Луганском ловят диверсантов

опубликовано vinodelov в Сб, 17/09/2016 - 12:45 Новость: тема тэги гео
Под Луганском ловят диверсантов
Во всей округе столицы Луганской Народной Республики вторые сутки идет операция по обнаружению диверсионно-разведывательной группы, заброшенной в тыл ЛНР по приказу командования ВСУ.

Впервые подозрительная группа людей, начитывающая, три-четыре человека утром 16 сентября была замечена в районе Луганского аэропорта. На подозрительную группу, передвигавшуюся посадками и другими, удаленными от дорог местами, обратили внимание местные жители. Они и просигнализировали о возможном появлении диверсантов в органы Министерства государственной безопасности ЛНР.

Поиски диверсионно-разведывательной группы, предпринятые 16 сентября, сразу после получения соответствующей информации, результатов не принесли. Поэтому, уже с раннего утра 17 сентября зона поиска диверсантов была расширена. Диверсантов ищут и в окрестностях Луганска, и в прифронтовой полосе.

Версию о том, что в этом районе может орудовать диверсионно-разведывательная группа противника, подкрепляет тот факт, что еще 15 сентября над некоторыми местностями, расположенными к северу от Луганска, кружил беспилотный летательный аппарат ВСУ. Беспилотник выполнял разведывательный полет и управлялся не операторами, находящимися на земле, а летал в режиме автоматического управления.

Подразделения Народной милиции ЛНР, хоть и наблюдали полет «дрона-шпиона», но выполняя взятое обязательство об одностороннем прекращении огня с 00 часов 15 сентября, стрелять по воздушному разведчику не стали.

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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