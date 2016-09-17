Старая крыша устояла

Представители администрации города Макеевка 16 сентября еще раз, при этом, более предметно, оценили масштаб и характер разрушений, причиненных макеевской общеобразовательной школе № 44, в результате прямого попадания артиллерийского снаряда.

Как известно, в ходе обстрела Красногвардейского района города Макеевка, предпринятого украинскими военными ночь на 14 сентября, снаряд калибра 122 миллиметра пробил крышу школы и разорвался внутри здания.

Попадание артиллерийского боеприпаса крупного калибра пришлось по старому зданию школы, построенному еще в 40-х годах прошлого столетия, вскоре после окончания Великой Отечественной войны.

Тогда же на школе были установлены стальные и деревянные опоры кровли. Деревянные стропила сделаны из бруса, сечением 30 на 30 сантиметров.

Тяжелый снаряд пробил сначала крышу, затем, перекрытие между чердаком и вторым этажом, и только потом разорвался.

Часть внутренних помещений школы, попавших под прямое воздействие взрыва, полностью разрушена. Другие помещения получили повреждения различной степени, в зависимости от того, насколько они оказались близкими или удаленными от места попадания снаряда в школьное здание.

Перекрытие между вторым этажом и чердаком школы, хоть и получившее пробоину, в какой-то мере также приняло на себя силу ударной волны. Но свою службу сослужила и старая кровля. Перекрытия, которым уже около 70 лет, устояли и на самой крыше о прямом попадании крупнокалиберного снаряда сейчас напоминает только зияющий пролом.

Крышу школы, теперь, конечно, также надо ремонтировать, но в основном, только в том месте, куда угодил снаряд.