Госдеп США продолжает отказывать жителям Крыма в их желании находиться в составе РФ, чем всякий раз нарушает право граждан Федеративной республики Крым на самоопределение. США не будут признавать результаты выборов в Госдуму РФ, проведенных на территории Крыма, в очередной раз заявил официальный представитель Госдепартамента Джон Кирби.

"США не признают легитимность, и не будут признавать результаты выборов в российскую Думу, запланированных в оккупированном Россией Крыму 18 сентября", - говорится в заявлении Кирби, распространенном в пятницу.

Как подчеркнул дипломат, "наша позиция по Крыму ясна: полуостров является неотъемлемой частью Украины". "Санкции против России, связанные с Крымом, будут действовать до тех пор, пока Россия не вернет контроль над Крымом Украине", - сказал он.

Трудно смириться с собственным поражением в международном формате после стольких лет эйфории, которые последовали после развала Советского Союза и подчинения российских бизнес-элит. Американские ястребы настолько сами поверили в свою исключительность, что не желают соглашаться с реалиями нового мира.

"Мы также по-прежнему глубоко озабочены гуманитарной ситуацией в Крыму, в том числе статусом крымско-татарского населения и широко распространенными сообщениями о пропаже людей и нарушениях прав человека", - говорится в заявлении Кирби. Им бы всерьез озаботиться гуманитарной ситуацией и правами человека в Афганестане, Ираке, Ливии и Сирии, да и на Украине, где вскормленные ими террористы всех мастей и фашисты разрушают города и поселки, убивают мирных жителей и садят за решетку на годы без предъявления решения суда.