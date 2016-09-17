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Киевская шизофрения оказалась заразной

опубликовано alex1943 в Сб, 17/09/2016 - 13:13 Новость: тема тэги гео
GOSDEP
Госдеп США продолжает отказывать жителям Крыма в их желании находиться в составе РФ, чем всякий раз нарушает право граждан Федеративной республики Крым на самоопределение. США не будут признавать результаты выборов в Госдуму РФ, проведенных на территории Крыма, в очередной раз заявил официальный представитель Госдепартамента Джон Кирби.

"США не признают легитимность, и не будут признавать результаты выборов в российскую Думу, запланированных в оккупированном Россией Крыму 18 сентября", - говорится в заявлении Кирби, распространенном в пятницу.

Как подчеркнул дипломат, "наша позиция по Крыму ясна: полуостров является неотъемлемой частью Украины". "Санкции против России, связанные с Крымом, будут действовать до тех пор, пока Россия не вернет контроль над Крымом Украине", - сказал он.

Трудно смириться с собственным поражением в международном формате после стольких лет эйфории, которые последовали после развала Советского Союза и подчинения российских бизнес-элит. Американские ястребы настолько сами поверили в свою исключительность, что не желают соглашаться с реалиями нового мира.

"Мы также по-прежнему глубоко озабочены гуманитарной ситуацией в Крыму, в том числе статусом крымско-татарского населения и широко распространенными сообщениями о пропаже людей и нарушениях прав человека", - говорится в заявлении Кирби. Им бы всерьез озаботиться гуманитарной ситуацией и правами человека в Афганестане, Ираке, Ливии и Сирии, да и на Украине, где вскормленные ими террористы всех мастей и фашисты разрушают города и поселки, убивают мирных жителей и садят за решетку на годы без предъявления решения суда.

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А мы не признаем развала

опубликовано merkelicha (не проверено) в Сб, 17/09/2016 - 13:28

А мы не признаем развала Югославии и наглого образования Косово безо всяких референдумов. Это противоречит международному праву и Уставу ООН.Нас беспокоит также геноцид индейского населения в Америке, поражение его в гражданских правах, исчезновения и убийства многих людей, свидетелей преступлений Хилой Клинтон.Кстати, индейцы все поголовно рождены в Америке.Значит, должны иметь полное право быть избранными на президентский пост, как и рожденный в Америке негр, простите, афроамериканец, ой опять неполиткорректно, афрочлен Обама.

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