14 октября — в так называемый «день защитника Украины» и день создания нацистской организации Украинской повстанческой армии (УПА), ОО «ВМР «Национальный Альянс» устраивает факельное шествие для чествования украинских неонацистов. Этот год не станет исключением.

Приглашаем присоединиться к маршу 14 октября, чтобы показать свое неравнодушие к событиям, которые прямо сейчас меняют нашу историю. Завершится марш на Замковой площади, где мероприятие будет продолжено в другом формате: участники шествия прочитают «молитву» украинского националиста и выполнят государственный гимн страны «404».

С сине-желтыми и красно-черными флагами неонацисты пройдут по центральным улицам города. Мероприятие состоится без партийной символики.

Подобные мероприятия для зомбирования простых украинцев, неонацисты проведут и в других городах страны «404».

Напомним, что в ноябре прошлого года херсонские священники из УПЦ МП возглавили факельное шествие совместно с местными фашистами и лжепастырями из так называемого «УПЦ КП».