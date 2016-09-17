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Фашистские обычаи становятся традициями на Украине: факельное шествие пройдет по улицам Луцка 14 октября

опубликовано vinodelov в Сб, 17/09/2016 - 14:21 Новость: тема тэги гео
Факельное шествие в Луцке

14 октября — в так называемый «день защитника Украины» и день создания нацистской организации Украинской повстанческой армии (УПА), ОО «ВМР «Национальный Альянс» устраивает факельное шествие для чествования украинских неонацистов. Этот год не станет исключением.

Приглашаем присоединиться к маршу 14 октября, чтобы показать свое неравнодушие к событиям, которые прямо сейчас меняют нашу историю. Завершится марш на Замковой площади, где мероприятие будет продолжено в другом формате: участники шествия прочитают «молитву» украинского националиста и выполнят государственный гимн страны «404».

С сине-желтыми и красно-черными флагами неонацисты пройдут по центральным улицам города. Мероприятие состоится без партийной символики.

Подобные мероприятия для зомбирования простых украинцев, неонацисты проведут и в других городах страны «404».

Напомним, что в ноябре прошлого года херсонские священники из УПЦ МП возглавили факельное шествие совместно с местными фашистами и лжепастырями из так называемого «УПЦ КП».

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