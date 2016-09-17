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В Юго-Восточной Азии

опубликовано Артем Смолов в Сб, 17/09/2016 - 15:13 Статья: тема тэги гео
-Восточная Азия
Западные обозреватели оценивают ситуацию вокруг Китая следующим образом. Япония по-прежнему относится к числу основных "игроков" этого региона. Внешнеполитические усилия этой страны направлены в сторону Вьетнама, Филиппин и Малайзии. Именно этим странам японское правительство недавно передало корабли береговой охраны, взяв на себя обучение персонала. Вьетнам старается развиваться "многовекторно", с одной стороны он не хочет с точки зрения идеологии ссориться с КНР, с другой стороны он развивает российское и американское направление.

США готовы продавать Вьетнаму оружие, несмотря на факт "вьетнамской войны" и своего в ней поражения. Российское руководство настроено строить атомную электростанцию во Вьетнаме и поставлять подводные лодки. При этом Москва поддерживает Китай (как своего стратегического союзника) в вопросе территориальных споров в Южно-Китайском море. Несмотря на определенные политические успехи России на южно-азиатском направлении, западные аналитики в смысле торгово-экономических результатов в регионе, называют Москву "опоздавшим новичком, оказавшимся в конце очереди".

В настоящее время наиболее сильные государства этого района Земного шара вооружаются, что в перспективе может привести к серьезным негативным последствиям. Кроме спорных морских территорий, богатых энергетическими ресурсами, существует "хроническая проблема" ядерных испытаний Северной Кореи. В целом ситуация в Юго-Восточной Азии по-прежнему выглядит в качестве арены геополитического соперничества США и Китая. Американская администрация в традиционном стиле пытается окружить Китай кольцом своих союзников. Ряд зависимых от США стран этому способствуют, остальные, менее зависимые, балансируют, пытаясь извлекать конкретные экономические и политические результаты в свою пользу.

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