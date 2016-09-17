В Обухове боевики «АТО» не могут получить обещанную землю преступным режимом Порошенко

Каратели из так называемой «АТО» из Обухова Киевской области, требуют от власти реализовать их право на землю, которое им предоставила банда Порошенко.

Несколько десятков боевиков «АТО» с Обухова рассказывают: никак не могут получить обещанных хунтой десять соток земли.

«Нас уже достало отношение чиновников Держгеокадастра. Они полностью остановили приватизацию земли участниками «АТО» в Обуховском районе возмущается украинский террорист Игорь Оваденко.

В свою очередь и.о. начальника Управления Держгеокадастру в Обуховском районе Роман Шараевский винит во всем третью сторону — ОАО «Обуховское», которому и принадлежат наделы. Мол, предприятие даже обратилось в суд с просьбой запретить выделение участков.

«Это поле возникло после разделения земель ОАО „Обуховское“. И после этого предприятие инициировало запрет на действия Держеокадастра в регионе и области», — прокомментировал Роман Шараевский.

Между тем в ОАО «Обуховское» признаются: действительно требуют в суде запрета выделения земель, и все потому, что вокруг паев начались махинации. К предприятию пришли неизвестные лица, которые представились инициативной группой, и решили заново поделить землю. В итоге получилось, что у одного участка может быть сразу несколько владельцев. Поэтому на предприятии убеждены в Держгеокадастре существуют двойные стандарты: боевикампаи не предоставляют, прикрываясь запретом, а другим нарезают.

«Несмотря на запрет, почтенный и.о. управления Держгеокадастра выделяет землю», — убеждает председатель наблюдательного совета ПАО «Обуховское» Юрий Бондарчук.