Главная

В Обухове боевики «АТО» не могут получить обещанную землю преступным режимом Порошенко

опубликовано vinodelov в Сб, 17/09/2016 - 15:32 Новость: тема тэги гео
Земля

Каратели из так называемой «АТО» из Обухова Киевской области, требуют от власти реализовать их право на землю, которое им предоставила банда Порошенко.

Несколько десятков боевиков «АТО» с Обухова рассказывают: никак не могут получить обещанных хунтой десять соток земли.

«Нас уже достало отношение чиновников Держгеокадастра. Они полностью остановили приватизацию земли участниками «АТО» в Обуховском районе возмущается украинский террорист Игорь Оваденко.

В свою очередь и.о. начальника Управления Держгеокадастру в Обуховском районе Роман Шараевский винит во всем третью сторону — ОАО «Обуховское», которому и принадлежат наделы. Мол, предприятие даже обратилось в суд с просьбой запретить выделение участков.

«Это поле возникло после разделения земель ОАО „Обуховское“. И после этого предприятие инициировало запрет на действия Держеокадастра в регионе и области», — прокомментировал Роман Шараевский.

Между тем в ОАО «Обуховское» признаются: действительно требуют в суде запрета выделения земель, и все потому, что вокруг паев начались махинации. К предприятию пришли неизвестные лица, которые представились инициативной группой, и решили заново поделить землю. В итоге получилось, что у одного участка может быть сразу несколько владельцев. Поэтому на предприятии убеждены в Держгеокадастре существуют двойные стандарты: боевикампаи не предоставляют, прикрываясь запретом, а другим нарезают.

«Несмотря на запрет, почтенный и.о. управления Держгеокадастра выделяет землю», — убеждает председатель наблюдательного совета ПАО «Обуховское» Юрий Бондарчук.

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: vinodelov ::

Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

О себе

Пришёл, увидел, победил!