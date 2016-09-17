Сирия: затяжная война на "местности-перекрестке"

Аналитики обращают внимание, что война в Сирии все больше становится непонятной даже для населяющих эту страну жителей. Единого фронта не существует. Против правительственных сил сражаются несколько сотен различных бандформирований. Само вооруженное противостояние длится с марта 2011 года. По данным ООН в ходе вооруженного конфликта в Сирии погибло не менее 220 тысяч человек, при том что в усилиях по прекращению военных действий участвуют крупные мировые державы, включая США и Россию. Основные участники конфликта представлены следующими силами.

Правительственные войска Сирии и администрация, находящаяся под контролем президента САР Башара Асада. Уже два года назад, казалось, что перспектив у правительства Сирии не слишком много, экстремисты уверенно расширяли свои территории контроля, захватывая крупные города и нефтедобывающую инфраструктуру. Правительственная армия понесла огромные потери, сократив свою довоенную численность примерно в три раза. Однако, при поддержке России, сирийское руководство устояло, ВКС РФ в сентябре 2015 года начали свою воздушную операцию по официальной просьбе правительства и президента Сирии. Сирийская армия на фоне воздушных ударов сумела переломить ситуацию и перейти в наступление на основных направлениях. В настоящее время Сирийская армия контролирует около 45% территории страны, в том числе центральные части наиболее крупных городов.

Военную помощь сирийские правительственные силы получают не только со стороны ВКС России. В боях участвуют представители группировки "Хезбалла", ополчение иракских шиитов. Активно действуют иранские советники из состава "Корпуса стражей исламской революции". Российское руководство неоднократно подчеркивало, что занимается поддержкой не лично Башара Асада, а борьбой с международным терроризмом и помощью законному правительству по сохранению целостности своего государства.

Следующим участником вооруженного конфликта в Сирии является так называемая "Свободная армия", которую относят на западе к "умеренной оппозиции". "Свободная армия" выросла из "Сирийской свободной армии" (ССА), в которую на ранних стадиях конфликта пытались собрать всю действующую оппозицию. О поддержке этой организации заявляли официальные представители США, Великобритании, Турции, Саудовской Аравии, Катара, Франции. Фактически, это хорошо оснащаемая военная организация, которой на регулярной основе поставляется оружие, снаряжение и транспорт.

Сумма поддержки оценивается некоторыми источниками в несколько сотен миллионов долларов. Тем не менее, внешняя поддержка не помогла сохранить единство этой организации. В течение нескольких лет с начала конфликта организация раскололась на ряд независимых друг от друга фракций. Более того, около 60 действующих отрядов "Свободной армии" находятся в неплохих взаимоотношениях с экстремистами. Террористы из "Джебхат ан-Нусры" (организация как и ИГИЛ запрещена в России) прямо или косвенно влияют на формирования ССА, зачастую их контролируя. Второе дыхание проект ССА получил с началом наступления турецкой армии на севере Сирии. Фактически, отряды "Свободной армии" выполняют роль союзников- повстанцев при ВС Турции.

Третьей крупной военно-политической силой на территории Сирии является ИГИЛ (организация запрещена в России). Организация была создана на базе иракского отделения "Аль-Каиды" примерно в 2006 году. За короткое время ИГИЛ стала грозной региональной силой, сумев при бездействии США и их союзников, захватить обширные территории Ирака и Сирии. Бюджет самой крупной террористической организации некоторыми источниками оценивается в 2,3 млрд. долларов. Основные "экономические действия": экспроприации имущества, продажа нефти и торговля рабами. Численность боевиков ИГИЛ и им сочувствующим оценивается в диапазоне от 250 до 400 тысяч человек. Под контролем группировки находится до 40% сирийской территории, с той лишь разницей от правительственных сил, что это в основном пустынная и полупустынная местность. Никто из стран официально эту группировку не поддерживает, а не официально, разумеется, идет торговля нефтью.

Четвертая крупная сила на "сирийском поле" - группировка "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в России). Она была создана в 2012 году и выросла "под крышей" "Аль-Каиды". Известна крайней непримиримостью к "режиму Асада" и чрезвычайно агрессивными действиями. Визитной карточкой этой террористической организации являются многочисленные атаки смертников, террористические акты, массовые расправы над военнопленными и гражданским населением. Летом 2016 года террористы произвели рэбрендинг, они заявили, что отделяются от "Аль-Каиды" и теперь будут называться "Джебхат Фатх аш-Шам". Численность организации сравнима с численностью ИГИЛ, ей принадлежит практически вся провинция Идлиб, часть пригорода Дамаска, некоторые территории у границы с Турцией и на севере Латакии, примерно половина провинций Дераа и Кунейтра, до 40% территории провинции Хама. Многочисленные бандформирования, имеющие сетевую структуру действуют как участники этой разветвленной террористической организации.

Пятая из наиболее боеспособных сил сирийского конфликта - курды. Некоторые из них начинали в составе ССА, но затем решили действовать самостоятельно. Курдское население составляет примерно 10% от общей численности населения Сирии, проживает на севере. Имеется две основные военно-политические организации: "Партия Демократического союза" и Курдский национальный совет. В марте 2016 года курды объявили о своей автономии, которая будет обеспечиваться не только вооруженными формированиями, но и местными правительственными и законодательными органами. США сделали политическую ставку на использование курдов, наиболее крупный совместный успех - освобождение от ИГИЛ города Манбиджа в северной Сирии. Несмотря на организованность и некоторые тактические успехи, курдам приходится не просто, поскольку они воюют на нескольких фронтах.

Непримиримым противником для курдов является турецкая армия и связанные с ней части "Сирийской свободной армии". Кроме того, в крайне неприязненных отношениях курды находятся с ИГИЛ, СМИ неоднократно сообщали о практике этнических чисток на подконтрольных территориях. В Турции любые подразделения курдов считаются террористическими, поэтому ВВС Турции регулярно пытаются нанести по стратегическим объектам курдов воздушные удары.

Шестой участник вооруженного конфликта в Сирии - Российская армия. Несмотря на сокращение своей группировки ВКС, российская военная помощь является определяющей для правительственных сил. Россия выполняет свои обязательства в плане поставок вооружений и подготовки сирийских специалистов. Во время воздушной операции с сентября 2015 года по март 2016 года самолеты ВКС РФ совершили более 9 тысяч вылетов. Было уничтожено 209 объектов нефтедобычи и несколько тысяч боевиков. Благодаря поддержке российской авиации сирийской правительственной армии удалось расширить зону контроля территории на более чем 10 тыс. квадратных километров, освободить 400 населенных пунктов, в том числе древнюю Пальмиру.

Седьмая сила вооруженного конфликта в Сирии - "Американская коалиция". Она была создана в 2014 году в рамках объявленной борьбы с ИГИЛ. Ни о каком международном праве не шло речи, американцы просто назначили себя главными и придумали миссию, не спрашивая ни о чем Совбез ООН. Вне формата ООН 60 стран мира формально участвуют в этой коалиции. Как следствие, для проведения "коалиционных операций" потребовались серьезные средства. Реальные затраты и союзнические "поборы" пока не обнародованы. Пока деятельность коалиции свелась к поддержке лояльных американцам формирований с воздуха и действиям представителей спецназа в рядах местных американских союзников. Обозреватели отмечают трещину в коалиции, которая разделяет интересы Турции и Саудовской Аравии.

Восьмая крупная сила, которая совсем недавно заявила о себе - Вооруженные Силы Турции. 24 августа турки начали свою операцию в северной Сирии, назвав ее "Щит Евфрата". Турецкая армия действует в регионе как представитель НАТО, а турецкое руководство настаивает над введением бесполетной зоны над Сирией. В Дамаске назвали оккупацию северной Сирии нарушением суверенитета. Само собой, недовольны появлением турок на данном ТВД и курды. С появлением турецкой армии на сирийской территории ситуация еще более усложняется.

Сирия является своего рода "местностью-перекрестком" где различные страны стремятся решить свои геополитические стратегические вопросы по ходу дела вступая в различные временные комбинации. Для США как самой мощной по своим возможностям державы, Сирия - это место, где следует попытаться всех ослабить. Террористы, вскормленные на деньги запада и монархий Персидского залива, этим успешно пользуются. Каждая страна ревниво следит, чтобы ее не обошли в достижении стратегических целей, война продолжается. Внешние и внутренние "операторы" командуют регулярными и "повстанческими" армиями.