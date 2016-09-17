Земельный вопрос по-украински: что можно министру Авакову, то нельзя простому фермеру

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило, что оно продолжает расследование факта злоупотребления служебным положением должностными лицами Дергачевской районной администрации Харьковской области во время отчуждения в частную собственность более 18 га земли компании «Инвестор». Чем закончится это расследование, понятно уже сегодня. Дело в том, что компанию «Инвестор» учредил нынешний министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, а конечным бенефициарием (лицом, которое пользуется выгодами от сделки — ред.) является жена министра — Инна.

Но вся эта история не более чем политическая борьба кланов и сотрясание воздуха, утверждают украинские политологи.

А вот 54-летний фермер в Красном Лимане (декоммунизирован просто в Лиман) Славянского района Донецкой области за то, что тот самовольно засеял фактически бесхозное поле, теперь будет отвечать по всей строгости закона. Оказалось, что брошенное поле площадью 60 гектаров официально находится в собственности государства. Но государство как-то о нем подзабыло, и поле зарастало бурьяном. По информации пресс-службы Славянского отдела полиции Донецкой области, теперь фермеру придется выплатить немалый штраф, а также «компенсировать убытки, которые он нанес в результате своей деятельности».

По предварительным расчетам, своими действиями он нанес государству ущерб на сумму более 100 тысяч гривен. Лиманское отделение полиции оперативно открыто уголовное производство по ч.1 ст. 197–1 «Самовольное занятие земельного участка и самовольное строительство» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф от 200 до 300 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или арест на срок до 6 месяцев.