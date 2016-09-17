Террористы карбата «Азов» учат молодежь оккупированного Мариуполя воевать с земляками

Сегодня, 17 сентября на полевой базе карательного батальона было проведено обучение так называемого «Гражданского корпуса» бандформирования «Азов» в Мариуполе.

Бывшие боевики террористической группировки «Азов», а ныне актив «Гражданского корпуса» Мариуполя, вместе с инструкторами бандподразделения провели для мариупольской молодежи краткий обзор бронированной техники, присутствующей на вооружении полка, а именно «Спартан», «Шрек», МТЛБ, БТР, рассказали об основных характеристиках и условиях эксплуатации.

Также был проведен урок самообороны и смешанных единоборств. А в завершение молодых учили основам техники безопасности и обращения с оружием.

Бывший боевик карбата Никита сердечно поблагодарил организаторов подготовки за возможность провести такое мероприятие для подрастающего поколения. По его словам, военными навыками должен обладать каждый житель прифронтового города. Никита заверил, что мариупольская молодежь, перешедшая на сторону украинских оккупантов Донбасса, при необходимости готова отдать свои жизни за Мариуполь.