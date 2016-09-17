Активист евромайдана: «При Януковиче требовали половину, винницкие забирают 80 процентов»...

Некто Вадим Черный — бизнесмен, баллотировавшийся ранее в мэры Одессы, а в последнее время поддерживающий майдан, вдруг разразился гневной критикой в адрес нынешней украинской власти.

Внезапно прозрев, он обнаружил, что «новая честная украинская власть» представляет собой шайку воров и политических неудачников. Этим «открытием» он поделился на своей странице в Facebook: «Украине никак не удается пробить дно. Каждый раз обнаруживается уровень ещё ниже. Во времена Януковича донецкие могли забрать половину. Винницкие забрали 80% только на обвале гривны. Донецкие по сравнению с нынешними назначенцами выглядят крепкими хозяйственниками. Коррупция — выше, чем при Януковиче. Решения — более одиозные. Очень многие судьи гребут, как в последний день, потому что ожидают увольнения. Милиция развалена идиотскими реформами. Кстати, при переаттестации более 70% милиционеров сохранили свои места, как будто они не коррумпированы.

Активисты своей активностью закапывают ещё не ушедшую в землю экономику. Чего стоит клинически идиотское упрощение регистрации предприятий, которое позволяет кому угодно украсть ваше предприятие по щелчку пальцев. У власти — все бывшие. Никаких новых лиц не появилось. Повылазили рептилии из 90-х, да и те, кого при Януковиче выгнали за тупость. Власти не пытаются скрывать, насколько они довольны ситуацией на Донбассе. Только она даёт возможность надеяться, что на следующих выборах не победят регионалы. Между тем, Донбасс уверенно превращается в украинское Приднестровье, а на войне крадут все, начиная от батюшки президента с его „Ленинской кузней“ и до мелких командиров.

Обнищание давно привело украинцев к зарплате ниже вьетнамской и пенсиям на уровне Бангладеш, а квартплата впервые превысила минимальную зарплату. Банковская система на пороге очередного коллапса: те депозиты, которые банки набирали последние два года, не могли быть направлены в сколько-нибудь надежные кредиты. Как и прежде, они оседали у владельцев банков. Гривна на пороге очередного обвала, поскольку мировые цены на экспортируемую Украиной продукцию продолжают снижаться. Вместо национализации украденных предприятий продают даже те, продать которые не решились при Януковиче. Патриотизм — он, конечно, зашкаливает».

Напомним: «винницкими» на Украине называют команду президента Порошенко, который имеет крупный бизнес в городе Виннице, премьер Гройсман — родом оттуда, как и многие чиновники, подтянувшиеся в Киев после майдана. «Днепропетровскими» называли команду президента Кучмы, «сумскими» — команду президента Ющенко, а «донецкими» — команду беглого президента Януковича. Каждый из украинских президентов давал преференции в экономике и политике по принципу «кумовства-землячества», создав тем самым клановую систему управления Украиной. Каждый клан начинал передел активов государства, клан «евроинтегратора» Порошенко продолжает эту традицию.