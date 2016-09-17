Донецкий завод бытовой техники «Норд» сменил хозяина

Президент группы «Норд» Валентин Ландик продал свой пакет акций (79,93%) производителя холодильной техники ПАО «Норд» российскому ООО «Диорит-Технис» (Каменск-Шахтинский, Ростовская обл.).

С началом боевых действий ПАО (публичное акционерное общество) «Норд» было перерегистрировано из Донецка в оккупированный ВСУ город Краматорск, однако уже в начале этого года работа предприятия была полностью остановлена. Но теперь завод продан, и новый владелец обещает возобновить его полноценную работу в следующем году.

«Норд» специализировался на выпуске холодильников, газовых печей, нагревательных котлов и другой бытовой техники, широко известной не только на Украине, но и за рубежом.

ООО «Диорит-Технис» является лидером среди операторов бытовой техники и электроники в России. Холдинг основан в 1991 году. Работает с ведущими российскими и зарубежными производителями, включая LG, Samsung, Philips, Hisense, Rolsen, BEKO, а также NORD. Владельцем 100% ООО «Диорит-Технис» является ООО «Диорит», в котором 99,99% принадлежит бизнесмену Игорю Сидоркину.

За сколько именно цене донецкий олигарх Валентин Ландик продал свой пакет российскому бизнесмену Сидоркину — неизвестно. Однако, эта цена значительно ниже аналогов аналогичных заводов в России. Эксперты говорят о сумме, не превышающей 20 млн. долларов. Но теперь это не суть важно. Главное, чтобы предприятие снова заработало.