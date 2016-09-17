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Дотренировались: на учениях украинские вояки убили своего сослуживца

опубликовано vinodelov в Сб, 17/09/2016 - 17:33 Новость: тема тэги гео
Яворовский полигон

Произошло это на Яворовском полигоне (Львовская область) во время учений. Военнослужащий скончался по дороге в больницу. По предварительным данным, трагедия произошла из-за нарушений требований к безопасности во время проведения военных учений. Полиция устанавливают обстоятельства происшествия.

Об этом факте сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook в субботу, 17 сентября. «Сегодня 17.09.2016 ночью на Яворовском полигоне во время учений погиб боец Андрей П. По предварительной информации — от осколочного ранения в шею. На данный момент тело погибшего находится в морге. Соболезнования родным и близким», — написал депутат.

Ранее еще одно ЧП произошло на Ровенском полигоне, где взрыв гранатомета едва не убил семерых военных. Четверо из пострадавших до сих пор находятся в госпитале. Аналогичная трагедия произошла в августе в селе Широкий Лан Николаевской области, где украинский солдат погиб во время несения службы (огнестрельное ранение в область подбородка). Эксперты говорят об умышленном убийстве солдата.

Причинами постоянных ЧП на военных учениях ВСУ нередко становится пьянство бойцов и офицеров, нарушение дисциплины и моральное разложение.

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