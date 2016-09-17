Новоселья в Донецке: 18 семей из прифронтовых районов получили ключи от новых домов, взамен разрушенных обстрелами ВСУ

Глава ДНР Александр Захарченко в субботу, 17 сентября, вручил ключи от новых домов, построенных властями Республики взамен разрушенных обстрелами украинских силовиков. Новое жилье получили 18 семей из прифронтовых районов Донецка, среди них - родители первой в истории ДНР тройни.

«Я искренне хочу поздравить вас с новосельем. Сегодня радостный день для вас — государство смогло благодаря министерству строительства сделать то, что обещали. Но таких как вы ещё две тысячи семей, хочу сказать, что как бы тяжело не было, как бы нам не мешали, мы восстановим все, что было разрушено» — сказал Захарченко.

Новые дома построены в коттеджном поселке самого безопасного на сегодняшний день Пролетарского района столицы ДНР. Название новой улице было предложено выбрать самим новоселам, и название они выбрали весеннее — улица Апрельская. Есть здесь детская площадка, все дома подключены к газоснабжению и оборудованы необходимыми удобствами. Дело новоселов — обживать новострой и благоустраивать свои подворья.

Мэр Донецка Игорь Мартынов рассказал, что в планах властей города оборудование неподалеку аптечного пункта и корректировка маршрутов городских автобусов, чтобы улучшить транспортную развязку посёлка. Ранее Мартынов сообщил, что строительство нового поселка продолжится в ближайшее время.

Напомним: строительство 18 домов частного сектора взамен разрушенного войной жилья началось в апреле 2016 года. Такая программа стала возможной благодаря средствам, которые удалось сэкономить при возведении 111 частных домов в городах Дебальцево, Углегорске, Шахтерске, Зугрэсе и Иловайске — городах ДНР, наиболее разрушенных войной, развязанной Киевом на Донбассе под видом так называемой «АТО».