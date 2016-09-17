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Спешите увидеть: Фестиваль кузнечного мастерства в Донецке!

опубликовано alex1943 в Сб, 17/09/2016 - 19:13 Новость: тема тэги гео
festival
Очередной, 18-й по счету международный фестиваль кузнецов начался в блокадном Донецке в субботу, 17 сентября. Называется фестиваль: «Парк кованых фигур-2016», а проходит прямо в центре столицы ДНР.

«Открывшийся в Донецке международный фестиваль кузнечного мастерства стал восемнадцатым по счету. По традиции свои наковальни и горны, их в этот раз шесть, мы установили в Парке кованых фигур, который создан самими кузнецами, и не имеет аналогов в мире. Сегодня у него маленький юбилей: парку исполнилось 15 лет», - сказал председатель гильдии кузнецов Донбасса Виктор Бурдук.

Фестиваль открылся с презентации новой композиции - «Перекуем мечи на орала». Эту композицию высотой в три метра, донецкие мастера создали в течение двух недель, используя в качестве исходного материала гильзы и снаряды.

меч

Для гостей фестиваля были организованы мастер-классы. Кроме того, открылась выставка меда, сувениров, были организованы прогулки на лошадях, работала полевая кухня и даже состоялся театрализованный бой средневековых рыцарей.

учимся

Гильдия кузнецов Донбасса создана в 90-е годы прошлого века. Ее возглавляет заслуженный деятель искусств Украины Виктор Бурдук. Гильдия объединяет более 30 мастеров кузнечного дела Донбасса. Самые известные проекты Гильдии кузнецов Донбасса – Парк кованых фигур и «Голуби мира».

Фестиваль кузнечного мастерства «Парк кованых фигур-2016» продлится в Донецке два дня и завершится в воскресенье, 18 сентября.

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