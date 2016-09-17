Премьер Украины оценил ночную атаку радикалов на российское посольство в Киеве, как «мелкий инцидент»

«Это хулиганство и оно неприемлемо. Потому что столица Украины, Киев, должна быть другим образцом культуры. Это мелкий инцидент, который не требует комментирования», - заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

18 сентября, в день выборов депутатов в российскую Думу Нацполиция Украины будет охранять посольство Российской Федерации в Киеве «в штатном режиме». Глава департамента коммуникации Нацполиции Ярослав Тракало по этому поводу сообщил:

«Относительно завтрашнего дня, в связи с тем, что на территории дипучреждений России действительно планируется проведение избирательного процесса, безусловно они будут объектами повышенного внимания со стороны правоохранителей. Впрочем, мы не будем охранять избирательный процесс, мы будем обеспечивать общественную безопасность на территории, прилегающей к этим дипломатическим учреждениям, с целью недопущения провокаций, беспорядков или терактов».

Представитель Нацполиции подчеркнул, что в день проведения выборов в Госдуму РФ, 18 сентября, украинские правоохранители станут работать в штатном режиме, хотя и будет сформирован резерв силовиков, которые в случае необходимости могут быть привлечены к охране общественного порядка.

Напомним: минувшей ночью украинские националисты пришли под стены посольства России в Киеве с плакатом: "Сегодня — фейерверк — завтра грады". Они забросали посольство РФ петардами и файерами.